RAI 1 – “ CHE DIO CI AIUTI “ * ST 6 EP 8 PUNTATA DEL 21 GENNAIO 2021, « TRA ERASMO E GINEVRA C’È SEMPRE PIÙ SINTONIA » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Che Dio ci aiuti. St 6 Ep 8 – Solo parole. Tra Erasmo e Ginevra c’è sempre più sintonia: una gita fuori dal convento potrebbe far scattare la scintilla. Nico, da lontano, osserva preoccupato la complicità tra i due. Monica, spinta dal suo desiderio di maternità, vuole dimostrare di sapersi occupare di un bambino. Intanto Penny è in difficoltà con un compito a scuola e Azzurra la aiuta come può.

LINK VIDEO