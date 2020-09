MORANDUZZO (LEGA) * NOMINE PARTITO: «ONORATO PER L’INCARICO DI REFERENTE DELLA SEZIONE DI TRENTO, ORA AL LAVORO PER LA CITTà »

Pronti per le sfide che ci attendono con spirito di sacrificio per il bene della nostra città. Ringrazio il Segretario della Lega Salvini Trentino, Mirko Bisesti, e il direttivo che ha scelto di nominarmi referente per la sezione di Trento.

Una sezione guidata energicamente, con passione e con spirito di sacrificio dal Consigliere Bruna Giuliani che ringrazio per il lavoro svolto in questi anni anche nel formarmi politicamente.

Con l’occasione faccio un grosso augurio ai Consiglieri comunali e circoscrizionali eletti per svolgere al meglio il lavoro in aula e in commissione, ma anche ai militanti e ai sostenitori della Lega per portare avanti le battaglie per la nostra città.

Questo quanto dichiarato dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino e Referente per la sezione di Trento Devid Moranduzzo.