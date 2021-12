13:52 - 26/12/2021

“Profondo dolore per la morte dell’arcivescovo anglicano Desmond Tutu, simbolo nella lotta contro l’apartheid in Sudafrica e premio Nobel per la pace nel 1984. I conservatori europei esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di un uomo che ha segnato la storia della sua Nazione e non solo”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei (ECR PARTY) Giorgia Meloni.