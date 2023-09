MARIO CAGOL * “UNA NONNA DI TROPPO“: « UN MIX FRA THRILLER E COMICITÀ, LE DATE OTTOBRE 2023 »

14.09 - mercoledì 27 settembre 2023

Approdata nei teatri della regione questa nuova avventura di nonna Nunzia! Questa volta la nonna più amata della regione è coinvolta in una storia spassosissima che la vede protagonista assoluta. Un mix fra thriller e comicità che fa l’occhiolino alle più conosciute serie televisive da “The Walking Dead” a “La casa di Carta”, a film comici americani e qualche citazione di opere della commedia italiana! Insomma ci sono tutti gli ingredienti per far divertire grandi e piccini.

03 OTTOBRE – TEATRO CRISTALLO (BZ)

06 OTTOBRE – TEATRO PARR. SARCHE (TN) per info filotoblino@gmail.com

07 OTTOBRE – AUDITORIUM COM.LE LAVIS (TN)

14 OTTOBRE – TEATRO PARR. SABBIONARA (TN) per info filo.sabbionara@gmail.com

20 OTTOBRE – TEATRO DI VILLAZZANO (TN)

