CENTROSANTACHIARA.IT * SPETTACOLI: « AL TEATRO CAPOVOLTO ARRIVA “LUCA BONO SHOW“, IL CAMPIONE ITALIANO DI MAGIA SARÀ IN SCENA A TRENTO (8/7 – 21.15) »

16.07 - mercoledì 5 luglio 2023

Al Teatro Capovolto arriva il LUCA BONO SHOW. Il Campione italiano di Magia sarà in scena a Trento con uno show emozioni e illusioni in compagnia di Sabrina Iannece, sua inseparabile assistente e co-protagonista. Sabato 8 luglio 2023, ore 21.15, Piazza Cesare Battisti (Trento).Il Teatro Capovolto, la Stagione estiva del Teatro Sociale curata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara, prosegue con un appuntamento all’insegna della magia e dell’illusionismo. Sabato 8 luglio, alle ore 21.15, sul palco di Piazza Cesare Battisti a Trento andrà infatti in scena il LUCA BONO SHOW, uno spettacolo di illusioni di e con Luca Bono, e con Sabrina Iannece. Una produzione Muvix Europa srl.

Il giovane illusionista Luca Bono, che calca le scene nazionali e internazionali da diversi anni, porta in scena Luca Bono Show, 80 minuti di emozioni e illusioni in compagnia di Sabrina Iannece, sua inseparabile assistente e co-protagonista. Un viaggio tra fantasia e realtà. Lo stupore dell’illusione, la poesia della grande magia. Gesti e parole tra fantasia e realtà, meraviglia e incredulità. Un best of del proprio repertorio attraverso cui vivere l’emozione della magia e dell’illusionismo declinati in mille forme e sfaccettature.

Luca Bono è considerato dai media tra i talenti magici più interessanti della sua generazione. Il suo primo importante riconoscimento lo conquista infatti a soli 17 anni con la vittoria al Campionato Italiano di Magia (2010) e due anni dopo si aggiudica il Mandrake d’Or (2012), riconosciuto come l’Oscar dell’illusionismo assegnato ogni anno ai più promettenti talenti internazionali. Da allora i successi si susseguono: fa televisione e gira il mondo con Arturo Brachetti, anche suo direttore artistico, prendendo parte al tour di Brachetti and Friends e agli spettacoli Comedy Majik Cho e Brachetti che sorpresa! Portati in scena per 450 date in Canada e in Europa (Francia, Belgio).

Luca è stato protagonista di The illusionist – La grande magia (Canale 5), primo talent dedicato all’illusione in cui Bono è stato l’unico italiano ad arrivare in finale. È stato insegnante di Marco Columbro e Catherine Spaak nella prima edizione di Si può fare (Rai Uno).

Nel 2017 è stato protagonista in prima serata su BOING di Vuuaalà! Che Magia!, un programma dedicato a candid camera magiche e alle risate. In questi anni Luca ha sovente commentato l’attualità sul web creando video magici legati all’attualità che sono diventati virali venendo ripresi sovente dalle testate giornalistiche nazionali. Un modo sicuramente diverso e originale di fare magia, diventando uno dei protagonisti dell’illusionismo contemporaneo sul web.

SABRINA IANNECE

Sabrina Iannece, classe ’89, inizia da piccolissima a studiare ginnastica artistica per poi avvicinarsi al twirling (disciplina della ginnastica con il bastone) che ha praticato a livello agonistico.

La danza è da sempre la sua passione: prima quella jazz, quella contemporanea e hip-hop, poi la danza acrobatica aerea con i tessuti e la specializzazione con il cerchio.

Nel 2012 l’incontro con Luca Bono, con cui per la prima volta sale sul palcoscenico come assistente di scena, per poi diventare vera e propria co-protagonista dei suoi spettacoli in cui rinnova la figura stereotipata dell’assistente del mago.

Informazioni

Biglietti al costo di 10 euro, disponibili su www.boxol.it/centrosantachiara/it oppure presso le biglietterie dell’Auditorium S. Chiara e del Teatro Sociale. Per maggiori informazioni chiamare il numero verde 800013952 o visitare il sito www.centrosantachiara.it