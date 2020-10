PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 19 OTTOBRE – 79 POSITIVI, 44 RICOVERI, UN DECESSO »

Coronavirus: 79 positivi, 44 ricoveri, 1 decesso. Numeri in crescita sia per contagi che per ricoveri in Trentino a causa del Covid-19. Nel suo quotidiano rapporto, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari riporta 79 positivi di cui 24 con sintomi. I minorenni sono 10 (un paio hanno meno di 6 anni) e gli over 70 sono 11.

Il rapporto indica anche 1 nuovo decesso da Covid-19 e, più in generale, sono saliti a 44 i pazienti ricoverati, anche se nessuno si trova in rianimazione.

Sempre particolarmente alta l’attenzione sul settore scolastico: le indagini riguardano una ventina di situazioni di casi positivi di bambini e ragazzi in età scolare che potrebbero portare a ulteriori quarantene. Per il momento le classi in isolamento sono 55.

Nonostante la domenica, ieri sono stati analizzati ben 1.521 tamponi (194 all’Ospedale Santa Chiara e 1.327 nel laboratorio della Fondazione Mach) portando il totale da inizio pandemia a 262.752