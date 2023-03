CASAPOUND TRENTINO * SOLIDARIETÀ: « EX BELLESINI, CENTRO D’ACCOGLIENZA MASCHERATO DA PUNTO D’INCONTRO? »

10.56 - giovedì 16 marzo 2023

Ex Bellesini, centro d’accoglienza mascherato da Punto d’Incontro? La protesta di CasaPound. “No al centro d’accoglienza”, è questo il chiaro messaggio dello striscione che alcuni militanti di CasaPound hanno affisso ieri sera all’ingresso delle ex scuole Bellesini.

“La Giunta – afferma Filippo Castaldini, coordinatore regionale di CasaPound Italia – si dimostra ancora una volta poco chiara nei confronti della popolazione e dei residenti di Cristo Re. Dopo aver parlato di spostamento temporaneo del Punto d’Incontro, dalla sua sede storica di via Travai, veniamo a sapere nella seduta di martedì scorso del Consiglio Comunale che le ex scuole Bellesini ospiteranno anche in maniera continuativa i richiedenti asilo che erano stati inseriti in via emergenziale e provvisoria questo inverno”.

“Mentre il sindaco Ianeselli glissava sulla sua pagina Facebook riguarda alle proteste dei residenti, l’Assessore Maule ieri sera parlava di una struttura mista dove accogliere richiedenti asilo, lavoratori stranieri e italiani che non riescono a trovare un alloggio e famiglie in un calderone abitativo dove è evidente che si creerebbero problemi di convivenza e sicurezza”.

“Se il progetto è quello di spostare il Punto d’Incontro e la mensa per i più bisognosi è chiaro che siamo d’accordo nell’aiutarli, la nostra storia e il nostro impegno quotidiano lo testimoniamo. Anziché in Cristo Re però crediamo che sarebbe coerente trasferirlo al posto dell’attuale Centro Sociale Bruno dove, per dare una sede a questo gruppo di elettori di centrosinistra, sono state mandate via anni fa famiglie italiane in difficoltà”.

“Se invece – conclude la nota – in un rione che vive la vicinanza alla stazione e a piazza Dante e quindi è già soggetto a episodi di degrado e spaccio, l’idea è di mascherare un centro d’accoglienza e di far diventare una situazione temporanea una struttura fissa che accolga profughi siamo pronti a opporci in ogni modo e lo diciamo fin da subito. Basta business dell’accoglienza sulla spalle dei cittadini”.