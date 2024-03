UILTRASPORTI TRENTINO * AGGRESSIONI PERSONALE FERROVIARIO: « LE NOSTRE RICHIESTE FORNITE AL PRESIDENTE FUGATTI ED AL COMMISSARIO DEL GOVERNO DI TRENTO »

13.52 - venerdì 8 marzo 2024

Nel giorno odierno, 8 Marzo 2024, presso il Commissariato del Governo di Trento, si è tenuto un tavolo congiunto con la Provincia Autonoma di Trento, presieduto dal Presidente della Provincia, come richiesto tramite nota Uiltrasporti datata 6 marzo 2024, al fine di affrontare la crescente problematica delle aggressioni al personale ferroviario nel territorio del Trentino.

In apertura, la Uiltrasporti ha ribadito la necessità, come richiesto da tutte le Organizzazioni Sindacali del Trentino attraverso una nota del 5 marzo 2024, di istituire un tavolo specifico esclusivamente per il settore ferroviario.

Durante l’incontro, sono state evidenziate le seguenti criticità, su cui è necessario intervenire per migliorare la sicurezza a terra e a bordo treno:

• Potenziamento dell’organico degli agenti di Polizia Ferroviaria al fine di garantire una maggiore presenza sia a terra che a bordo treno;

• Aumento dei controlli nelle stazioni intermedie;

• Incremento della presenza a terra e a bordo treno anche da parte di altre Forze dell’Ordine anche in abiti civili;

• Garanzia che il materiale rotabile sia sempre dotato di telecamere di sorveglianza funzionanti;

• Aumento del numero di telecamere di sorveglianza nelle stazioni principali e intermedie;

• Apertura di un presidio FS Security del Gruppo FS a livello provinciale/regionale;

• Incremento del personale ferroviario a bordo dei treni;

• Istituire squadre a bordo treno con compiti di controlleria e assistenza clienti.

Per quanto riguarda la possibile sperimentazione delle Bodycam, non opponiamo alcun veto preventivo. Tuttavia, siamo disponibili ad affrontare l’argomento solamente se sono garantite condizioni atte a tutelare i lavoratori. È importante tenere presente che il percorso da intraprendere richiede azioni continue, supportate da una maggiore presenza a bordo dei treni da parte delle Forze dell’Ordine e del personale di “Protezione Aziendale”, insieme a squadre di supporto. Questa è l’unica vera forma di contrasto al fenomeno delle aggressioni. Queste sono le linee guida su cui si auspica l’adozione di misure concrete volte a tutelare la salute e la sicurezza del personale ferroviario e degli utenti del servizio.

UILTRASPORTI TRENTINO