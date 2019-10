CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE * GDF: « SCUOLA ALPINA PREDAZZO, IL VICEPRESIDENTE GUGLIELMI ALLA CERIMONIA DI AVVICENDAMENTO TRA MURARI E LANCERIN »

Dal 2012 al vertice della Scuola Alpina della Guardia di Finanza, il Colonnello Stefano Murari lascia la guida al Colonnello Sergio Giovanni Lancerin. Alla cerimonia di avvicendamento ha preso parte, stamani, in rappresentanza della Regione, il Vicepresidente del Consiglio regionale, Luca Guglielmi, che ha voluto salutare e ringraziare personalmente il Colonnello Murari per il suo impegno in questi anni: “E’ un orgoglio – ha detto – per la nostra terra e le nostre valli, ospitare la Scuola Alpina della Guardia di Finanza, un corpo da sempre a fianco dei cittadini per il mantenimento della legalità, ma anche del soccorso e dell’insegnamento dei valori appartenenti ai fieri popoli di montagna. Ringrazio il Colonnello Murari per quanto ha fatto in questi anni alla guida di questa prestigiosa struttura e gli auguro buon lavoro per il prossimo incarico che lo attende, così come lo auguro al Colonnello Lancerin, certo che troverà nella Comunità di Predazzo un luogo accogliente”.

Il Colonnello Lancerin, che in passato ha ricoperto il ruolo di Comandante della Guardia di Finanza di Ferrara, arriva in Trentino dopo aver trascorso un periodo nel Comando Generale a Roma.