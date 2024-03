APSS TRENTINO * OPEN DAY PROFESSIONI SANITARIE: « SI PRESENTERANNO OTTO CORSI DI LAUREA TRIENNALE, DUE LE NOVITÀ (12/3 – 8.30) »

12.00 - venerdì 8 marzo 2024

Quello delle professioni sanitarie è un mondo in continua evoluzione, capace di stare al passo con i tempi e proporre nuovi percorsi formativi. Da qui le novità di quest’anno: il corso per tecnico di laboratorio biomedico e quello per tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia. L’occasione migliore per scoprire quali sono le professioni sanitarie e le opportunità di carriera e lavoro che queste possono offrire è partecipare all’open day del prossimo martedì 12 marzo al Polo universitario delle professioni sanitarie di via Briamasco 2 a Trento, dalle 8.30 alle 16.

Sarà una giornata di orientamento e di presentazione dei corsi di studio che aprono alle professioni del mondo della sanità; un’opportunità per scoprire un mondo innovativo, fatto di professioni che arricchiscono umanamente e richiedono competenze elevate. Le aspiranti matricole potranno aggirarsi fra i vari stand – uno per ogni corso – e avere così un contatto diretto con gli studenti che stanno frequentando i corsi: un’occasione importante per conoscere nel dettaglio i corsi, i piani di studio e i possibili sbocchi professionali e per capire anche come prepararsi al meglio ai test di ammissione.

Gli indirizzi di studio attivati per l’anno accademico 2024-2025 sono otto. Ai corsi di infermieristica, igiene dentale, tecnica della riabilitazione psichiatrica, fisioterapia, assistenza sanitaria, tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro si aggiungono il prossimo anno accademico i due nuovi corsi per tecnico di laboratorio biomedico e tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia.

Il percorso di studi comprende, oltre alla didattica in aula, molte ore sul campo, con tirocini nelle strutture sanitare, socio-sanitarie e territoriali accreditate e all’estero grazie al progetto Erasmus+. I corsi di laurea triennali attivati dal Polo universitario hanno un’importanza strategica sia per i giovani che dopo il diploma devono fare scelte per il proprio futuro, sia per il servizio sanitario provinciale, che ha sempre maggior bisogno di figure preparate e specializzate.

Le professioni sanitarie sono state capaci di innovarsi per stare al passo con i tempi e le mutate esigenze di salute della popolazione. Il 12 marzo sarà un’occasione importante per tanti studenti trentini alla ricerca della motivazione per intraprendere un cammino di studi fatto non solo di grande professionalità, ma anche di grande attenzione e generosità verso il prossimo.

Il Polo universitario gestisce gli otto corsi di laurea triennale in collaborazione con l'Università di Verona e l'Università di Trento.