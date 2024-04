APT ROVERETO (TN) * PROGRAMMA 25 APRILE – 1 MAGGIO: « TREKKING URBANI / TRA-MONTI E LUNE PIENE / VISITA AL MULINO ZENI / DEGUSTAZIONE A S. LEONARDO »

17.50 - mercoledì 24 aprile 2024

Le esperienze organizzate dall’Azienda per il Turismo Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo per il Ponte del 25 aprile. Calendario delle principali attività su prenotazione all’Apt in programma nella settimana 25 aprile – 1 maggio.

Trekking urbani: il chilometro delle meraviglie

Dal borgo medievale al Mart

Sabato 27 aprile 2024 – ore 10.00-12.00

Ritrovo: Piazza Podestà, Rovereto ore 10.00

Info e prenotazioni all'Apt (online o presso gli uffici)

Tra-monti e lune piene

Escursioni nelle montagne della Vallagarina colorate al tramonto e illuminate dalla luna piena, con cena in rifugio

Venerdì 26 aprile 2024, ore 18.00 – 23.00

Ritrovo: parcheggio al Capitel de Doera, Lago di Cei



Visita al Mulino Zeni

Sabato 27 aprile – dalle 9.00 alle 12.00

Loc. Sorne, Brentonico

Visita guidata ad uno dei pochi mulini storici del Trentino ancora perfettamente in funzione.



Visita e degustazione a San Leonardo

Dal lunedì al venerdì alle 10.00 o alle 14.00, il sabato alle 10.00

Località San Leonardo, 38063 Borghetto all’Adige, Avio

Relax tra i vigneti e la storia



Sulle rotte del cioccolato

Lunedì dalle 15.00 alle 19.00, dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00

Exquisita, Rovereto

Il cioccolato come non lo hai mai provato



Attività per famiglie

Tutti gli appuntamenti del “Ci vado anch’io”, il calendario di attività per famiglie che anima Rovereto, la Vallagarina e il Monte Baldo.