CASSA DI TRENTO – CDT * “LO SPORT COME LO VEDO IO”: « OGGI IL VERNISSAGE DEI FOTOGRAFI BAUER, – CHISTÈ – COSER – DEIAS – MOSNA – PODETTI – POLI – BANAL – MOSNA – PANATO – SALOMON – ZOTTA »

09.30 - mercoledì 28 settembre 2022

Cassa di Trento: oggi il vernissage della mostra fotografica “Lo sport come lo vedo io”.

Titolo e tema della mostra allestita nelle sale di Palazzo Benvenuti con le immagini di tredici fotografi trentini che hanno interpretato lo sport attraverso le loro istantanee. Esposizione a cura di “Fpt – Fotografi professionisti trentini” e “Foto alla Rotonda”.

Il vernissage è in calendario OGGI, mercoledì 28 settembre, alle ore 18.30 nelle sale di Palazzo Benvenuti in via Belenzani 12 a Trento, sede della Cassa di Trento.

Qui è stata allestita l’esposizione “Lo sport come lo vedo io”.

Mette in mostra le immagini scattate da tredici fotografi trentini che, con colpo d’occhio e sensibilità tipici di chi è professionista dell’immagine, hanno rappresentato e interpretato lo sport non solo come pura azione, ma anche come preparazione, motivazione e impegno a prescindere dalla disciplina affrontata.

I fotografi autori delle immagini sono: Edoardo Bauer, Luca Chistè, Alessio Coser, Roberto Deias, Daniele Mosna, Giacomo Podetti, Corrado Poli, Alessandro Zanon (le loro opere sono esposte in ordine alfabetico). Accanto a loro, un angolo “Amarcord” è affidato alle immagini del passato più e meno vicino e sono state scattate dai fotografi Valerio Banal, Remo Mosna, Dino Panato, Giorgio Salomon e Gianni Zotta.

Dopo la fortunata esperienza di due anni fa, viene riproposta la collettiva curata da “FPT-Fotografi Professionisti Trentini” e “Alla Rotonda Foto”, in collaborazione con “Cassa di Trento”.

La mostra è aperta al pubblico fino al 31 ottobre. Fino al 30 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 21. Dal primo ottobre: dal lunedì al sabato con orario 8-21.