MART ROVERETO (TN) * APPUNTAMENTI DICEMBRE 2022: « LE NUOVE MOSTRE, GIOTTO ED IL NOVECENTO / GIUSEPPE GALLO – MICHELANGELO SOGNA BRANCUSI »

19.11 - venerdì 25 novembre 2022

Le buone notizie del mese. Dal 6 dicembre le nuove mostre dell’inverno al Mart:

Giotto e il Novecento

Giuseppe Gallo. Michelangelo sogna Brancusi

Metti in calendario le aperture straordinarie di dicembre:

Domenica 4 dicembre ingresso gratuito al Mart e alla Casa d’Arte Futurista Depero a Rovereto, a Palazzo delle Albere e alla Galleria Civica di Trento.

Giovedì 8 dicembre tutte le sedi sono aperte con orario regolare.

Venerdì 9 dicembre: Mart 10-18, chiusura anticipata per il concerto di Edoardo Bennato.

Domenica 11 dicembre: Compleanno Mart – apertura prolungata fino alle 23, ingresso gratuito dalle 18.

Domenica 25 dicembre tutte le sedi rimarranno chiuse.

Domenica 1 gennaio ingresso gratuito in tutte le sedi con apertura dalle 15 alle 20.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle novità del Mart?

Iscriviti al nostro nuovo canale WhatsApp What’s on Mart!

EVENTI

1 dicembre

Altri Quadri. Artisti e immagini in movimento

dalle ore 18 alle 19.30 – Mart Rovereto, Sala conferenze

Dall’incontro tra le tecniche del cinema e i linguaggi dell’arte nasce Altri Quadri, una vera e propria stagione dedicata alla video arte. Per favorire la partecipazione e il confronto con le artiste e gli artisti, le serate cominceranno con un aperitivo offerto da Cavit e proseguiranno con la proiezione dei video. Secondo appuntamento con L’incanto: regia di Chiara Caterina.

Altri Quadri è un progetto Mart, Centro Santa Chiara, Oriente Occidente e Nuovo Cineforum Rovereto.

Scopri di più

2 dicembre

Giornata di studi

“Parlare alla luna”. Strade della Poesia Sperimentale Italiana nel Contesto Internazionale tra gli Anni ‘50 e ‘70.

dalle 10 alle 19.30 – Mart Rovereto, Sala Conferenze

Promosso dall’Archivio Luciano Caruso di Firenze, in collaborazione con il Mart, l’Università di Trento, l’Università degli Studi di Milano e la Fondazione Bonotto di Molvena, il convegno presenta una riflessione sulle sperimentazioni artistiche verbovisuali del secondo Novecento.

I docenti possono richiedere l’attestato di frequenza valido ai fini dell’aggiornamento.

Per ulteriori informazioni clicca qui

4 dicembre

Mart Open Day

dalle ore 10 alle 18 – Mart Rovereto, Casa d’Arte Futurista Depero, Galleria Civica e Palazzo delle Albere

In occasione della domenica gratuita al museo, il Mart propone visite guidate, laboratori per famiglie e un concerto con il pianista Marco Dalpane in collaborazione con l’Associazione Filarmonica.

Vuoi conoscere il programma completo? Clicca qui

17 dicembre

Compleanno Mart

A cura dell’Area Educazione

La sede roveretana del Mart, progettata da Mario Botta, compie vent’anni. Festeggia con noi questo importante anniversario con una giornata di attività gratuite e inclusive per tutti i pubblici del museo.

Scopri il programma!

MEMBERSHIP

5 dicembre, ore 16.30

Visita preview alla mostra Giotto e il Novecento

Mart Rovereto

Prenotazioni entro il 2 dicembre

6 dicembre

Slow Art 1

Mart Rovereto

Prenotazioni entro il 6 dicembre11 dicembre, ore 17

Buon compleanno Mart. Incontri dedicati ai 20 anni del Museo

Galleria Civica, Trento

Prenotazioni entro il 8 dicembre

14 dicembre

Visita riservata alla mostra Eretici. Arte e vita

Mart Rovereto

Prenotazioni entro il 12 dicembre

20 dicembre

Slow Art 2. Confronto riguardo l’esperienza Slow Art

Mart Rovereto e online

Tutti gli eventi sono riservati ai possessori della Membership Card.

Info e prenotazioni: T. 0464 454169 membership@mart.tn.it