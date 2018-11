Provincia di Bolzano – Astat * stagione turistica 2018: ” in Alto Adige nel periodo tra maggio e ottobre gli arrivi aumentati dell’1,9% “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Studio Astat: stagione turistica estiva, arrivi in aumento dell’1,9%. L’Astat diffonde i dati su arrivi e presenze in Alto Adige nel periodo tra maggio e ottobre. Trend in crescita dell’1,9%

L’istituto provinciale di statistica (Astat) rende noto che, per quanto riguarda il settore del turismo, nel semestre estivo 2018 (da maggio a ottobre 2018) gli arrivi in Alto Adige si attestano a 4,6 milioni e superano il valore dell’estate 2017 dell’1,9%. Le presenze raggiungono i 20,7 milioni che corrispondono ad un aumento dell’1,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le presenze dei turisti provenienti dal mercato principale della Germania aumentano ulteriormente dell’1,7% con 11 milioni di presenze (+186 mila), mentre si riduce dello 0,7% il numero degli ospiti italiani, per i quali si registrano 6,2 milioni di pernottamenti.