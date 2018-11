pat * Santa Maria Maggiore usata come orinatoio a Trento: Fugatti, ” Un gesto da condannare senza se né ma “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Santa Maria. Fugatti: atto disgustoso da punire subito. “Un gesto da condannare senza se né ma. Ho già sentito in proposito il questore per far sì che venga individuato ed arrestato al più presto il responsabile di questo atto disgustoso ed offensivo”. Lo afferma il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti che interviene sull’episodio reso noto da alcuni organi di informazione ai danni della Basilica di Santa Maria Maggiore a Trento usata come orinatoio da un individuo immortalato da alcuni fotogrammi.

“Certi atteggiamenti non sono tollerabili – prosegue Fugatti – prima di tutto perché fuorilegge ed offensivi del pubblico decoro, ma anche perché fatti in un luogo simbolo della nostra tradizione cristiana. Ho chiesto al commissario del governo e al questore l’immediata convocazione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza perché certi episodi non si verifichino ancora”.