MEDIASET – RETE 4 * ‘ QUARTA REPUBBLICA ‘: ” lunedì 10 dicembre TRA GLI OSPITI LUIGI DI MAIO “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Domani sera, lunedì 10 dicembre alle ore 21.25, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show su politica ed economia condotto da Nicola Porro.

Nel corso della puntata un’intervista al Vicepremier e Ministro del lavoro Luigi Di Maio.

Ma non solo, si cercherà anche di fare un punto su quota 100, la riforma delle pensioni inserita all’interno della legge di Bilancio approvata due giorni fa dalla Camera. Un passo avanti importante che permette ora alla Manovra il passaggio al Senato, dove verrà profondamente cambiata per cercare di evitare che la commissione europea apra una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia. Una serie di modifiche quindi che dovrebbero portare anche alla riduzione dei fondi da stanziare proprio per la pensione anticipata.

In studio, ne parlerà il Presidente Itinerari Previdenziali Alberto Brambilla e la Presidente Colap Emiliana Alessandrucci.

E ancora, si tratterà l’argomento relativo alla sempre più temuta ecotassa sulle automobili cercando di rispondere ai diversi interrogativi che circondano la questione: quanto costerebbe acquistare una macchina?

Non mancherà, come sempre, anche l’irriverente commento del comico Paolo Hendel, che offrirà il suo inedito punto di vista sui temi di attualità del momento.