TRENTINO SVILUPPO (TN) * POLO MECCATRONICA: « È LA MÈTA SCELTA DA “FEDERTEC“, PER IL PRIMO ROADSHOW 2024 DEGLI ASSOCIATI »

16.12 - giovedì 18 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Oggi in Polo Meccatronica a Rovereto, roadshow dei soci FEDERTEC. L’evento ha visto alternarsi interventi sulla prototipazione, incontri b2b con aziende trentine e una visita ai laboratori ProM Facility di Trentino Sviluppo. È il Trentino, e precisamente Polo Meccatronica a Rovereto, la meta scelta da FEDERTEC per il primo roadshow 2024 dei propri associati. L’iniziativa itinerante mette in contatto gli esponenti della filiera dell’industria italiana della componentistica e delle tecnologie meccatroniche per la potenza fluida, la trasmissione di potenza, il controllo e l’automazione intelligente dei prodotti e processi industriali con i diversi centri d’innovazione e gli hub tecnologici del nostro Paese. La convention si è svolta oggi, giovedì 18 gennaio, con testimonianze aziendali delle imprese insediate Bonfiglioli, Dana e Novotic, incontri b2b e una visita al centro di prototipazione ProM Facility di Trentino Sviluppo.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di 40 soci FEDERTEC. La federazione – nata nel 2019 dalla fusione di ASSIOT (Associazione Italiana Costruttori Organi di Trasmissione e Ingranaggi), ASSOFLUID (Associazione Italiana dei Costruttori ed Operatori del Settore Oleoidraulico e Pneumatico) e in cui nel 2022 è confluita anche FNDI (Federazione Nazionale della Distribuzione Industriale) – rappresenta uno spaccato importante dell’economia italiana. Nel 2022, il fatturato di settore complessivo delle associate FEDERTEC ha infatti superato i 14 miliardi di euro e un valore di mercato nazionale di 10,5 miliardi di euro.

L’incontro di oggi in Polo Meccatronica aveva come obiettivo quello di scambiare buone pratiche e conoscenze tra gli associati FEDERTEC presenti e le realtà di Polo Meccatronica. Nello specifico, sono intervenute le aziende insediate Bonfiglioli, Dana e Novotic, i referenti del competence center milanese per l’Industria 4.0 MADE e del laboratorio di Trentino Sviluppo ProM Facility. Successivamente sono stati organizzati una visita guidata in ProM e una serie di incontri b2b tra i partecipanti e i tecnologi della facility su specifiche esigenze di prototipazione meccatronica.

Soddisfatto il presidente di FEDERTEC Mauro Rizzolo, che commenta: «FEDERTEC è orgogliosa di aver organizzato con ProM Facility nell’alveo di Polo Meccatronica un incontro per condividere esempi di collaborazioni per applicazioni industriali verso una meccatronica sempre più innovativa.

In aggiunta, la visita al centro di prototipazione meccatronica e la possibilità di avere incontri B2B mirati su specifiche esigenze di prototipazione meccatronica hanno costituito un valore aggiunto oggettivo per i soci FEDERTEC che hanno partecipato».

«Ospitare questo appuntamento – sottolinea Paolo Gregori, direttore Area ProM Facility di Trentino Sviluppo – è stata l’occasione per entrare in contatto con FEDERTEC, associazione al cui interno sono rappresentate le migliori aziende dell’industria italiana. Per noi è molto importante ampliare il nostro network perché, come centro per la prototipazione meccatronica, possiamo offrire dei servizi interessanti nell’ambito dell’additive manufacturing e della prototipazione».