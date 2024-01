ITAS MUTUA * CERTIFICAZIONE “TOP EMPLOYER“: « GESTIONE RISORSE UMANE, LA COMPAGNIA TRENTINA CONFERMATA PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO »

10.49 - giovedì 18 gennaio 2024

ITAS certificata per il quarto anno consecutivo “Top Employer”, eccellenza nella gestione delle risorse umane. La Compagnia trentina viene confermata ancora una volta tra le migliori realtà internazionali in questo ambito. La prima notizia importante dell’anno, per ITAS, è carica di significato: il Top Employer Institute, l’ente internazionale che certifica le migliori aziende in ambito risorse umane, ha confermato la certificazione “Top Employer” per la Compagnia.

Come commenta Alessandro Molinari, amministratore delegato e direttore generale ITAS, “Il raggiungimento di questo traguardo per il quarto anno consecutivo conferma ITAS non solo come azienda caratterizzata da solide politiche in ambito HR, ma anche come realtà attrattiva in un mercato del lavoro sempre più formato e specializzato.

Il prestigioso riconoscimento dimostra quindi la qualità dell’ambiente di lavoro e le scelte messe in atto dalla nostra Mutua a favore del benessere e della crescita dei suoi dipendenti e ci consente di proseguire con ancora più convinzione nelle politiche di sviluppo di tutti i nostri collaboratori.

Non è da trascurare il consolidamento del nostro asilo nido aziendale che lo scorso anno è stato ampliato per dare maggiore soddisfazione alle richieste che pervengono dai nostri dipendenti neo-genitori. Crediamo che questa sia una risposta positiva, pur circoscritta al nostro ambito aziendale, anche al tema del sostegno della bassa natalità che noi assicuratori osserviamo particolarmente anche da un punto di vista industriale” – conclude Molinari.

Il programma di certificazione è realizzato dal Top Employers Institute, ente certificatore globale delle eccellenze HR, il quale attraverso un’accurata analisi, permette di valutare le aziende coinvolte riconoscendo le eccellenze nella gestione delle risorse umane e del loro sviluppo. La portata internazionale del riconoscimento, pone ITAS sempre più vicina alle best practice internazionali confermando la bontà delle sue scelte dell’ultimo quadriennio.