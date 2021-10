APT GARDA DOLOMITI * “FRANTOI APERTI”: SCHWAZER « L’EVENTO DI DOMENICA 24 OTTOBRE CELEBRA UN’ECCELLENZA ENOGASTRONOMICA DELL’ALTO GARDA, RICONOSCIUTA A LIVELLO MONDIALE »

“Frantoi Aperti”: il Garda Trentino apre il tesoro del suo olio. Domenica 24 ottobre l’APT Garda Dolomiti offre un’esperienza unica in sei frantoi del territorio: visite guidate e percorsi sensoriali con ingresso gratuito Da sempre il Garda Trentino propone una raffinata offerta enogastronomica e il suo olio extravergine d’oliva ne rappresenta l’eccellenza.

Coltivato nella zona di produzione più a nord del mondo, fino al 46° parallelo, dal 1998 l’olio del Garda è certificato Dop.

Per provare l’unicità di questo autentico tesoro del territorio, Garda Dolomiti S.p.A. organizza domenica 24 ottobre “Frantoi Aperti”, l’evento per conoscere il processo produttivo e assaggiare l’olio tipico del Garda Trentino attraverso tour guidati in sei frantoi, accompagnati da coloro che si dedicano alla coltivazione dell’oliva.

La manifestazione è stata presentata oggi, martedì 19 ottobre, in conferenza stampa presso il frantoio Agraria Riva del Garda, una delle strutture coinvolte nell’evento. Hanno preso parte alla presentazione odierna: Giorgio Planchenstainer (Presidente di Agraria Riva del Garda), Michele Adami (Marketing&Events OlioCru), Anna Marzadro (Proprietaria Madonna delle Vittorie), Renato Santuliana (Titolare Maso Bòtes).

“Ogni bottiglia di olio del Garda Trentino è una vera e propria ambasciatrice del territorio – ha commentato il Direttore di Garda Dolomiti S.p.A. Oskar Schwazer – L’evento di domenica celebra un’eccellenza enogastronomica dell’Alto Garda riconosciuta a livello mondiale: basti pensare al Gambero Rosso che ha premiato una delle aziende coinvolte come miglior frantoio dell’anno”.

L’evento si terrà dalle ore 10 alle ore 18, con ingresso gratuito e libero, ma è consigliata la prenotazione contattando direttamente i frantoi coinvolti. Per poter accedere agli spazi interni è necessario esibire il Green Pass.

I “frantoi aperti” nella giornata di domenica sono: Acetaia del Balsamico Trentino, Agraria Riva del Garda Cantina&Frantoio, Frantoio Ivo Bertamini, Madonna delle Vittorie, Maso Bòtes e OlioCRU.

Per gli amanti delle due ruote che desiderano visitare più frantoi nell’arco della giornata, i bike partner dell’evento propongono il noleggio bike / e-bike a prezzi convenzionati per tutta la durata dell’evento (per maggiori informazioni clicca qui).

Da venerdì 22 a domenica 24 ottobre inoltre alcuni ristoranti selezionati della zona che aderiscono alla rete di “Vacanze con Gusto” – il progetto che unisce le strutture del Garda al fine di garantire qualità e territorialità dei prodotti offerti in ogni singola fase – presenteranno piatti e menu tematici dedicati all’olio extravergine d’oliva del Garda Trentino.

Per visualizzare la lista dei ristoranti aderenti all’iniziativa e il programma completo dell’evento clicca qui.

Giorgio Planchenstainer (Presidente di Agraria Riva del Garda): “Il premio che abbiamo ricevuto dal Gambero Rosso come miglior frantoio dell’anno ha un’importanza fondamentale in quanto riconosce il duro lavoro svolto negli ultimi anni”.

Michele Adami (Marketing&Events OlioCru): “La nostra missione è rendere l’Olio del Garda Trentino un prodotto popolare, e possiamo farlo solo facendo squadra tra frantoi, ristoratori e addetti ai lavori. Dobbiamo puntare su questo evento e renderlo un prolungamento della stagione turistica, puntando su un’eccellenza che ci viene riconosciuta anche all’estero”.

Anna Marzadro (Proprietaria Madonna delle Vittorie): “Frantoi Aperti è l’evento ideale per raccontare tutto il lavoro e l’impegno profusi nel prodotto finito. Nonostante la nostra attività abbia approcciato l’olio da poco tempo, la qualità che contraddistingue ogni fase è la nostra forza”.

Renato Santuliana (Titolare Maso Bòtes): “Nonostante il Garda Trentino sia solo una “goccia nell’oceano dell’olio”, la qualità del prodotto finale è innegabile e l’obiettivo di tutti i frantoi è quello di tenere alto il nome della varietà Casaliva, una specie autoctona molto pregiata del nostro territorio”.