MEDIASET – CANALE 5 * ‘ VERISSIMO ‘: SABATO 3 NOVEMBRE PUNTATA TUTTA AL FEMMINILE CON ALENA SEREDOVA, SIMONA VENTURA, VALERIA MARINI, EMANUELA FOLLIERO ED ELETTRA LAMBORGHINI

Sabato 3 novembre su Canale5 appuntamento tutto al femminile con Verissimo, in onda alle 16.10.

Simona Ventura ripercorrerà i momenti più belli della sua carriera e parlerà della storia d’amore con il compagno Gerò Carraro.

Dopo sei anni di assenza da Verissimo, Alena Seredova tornerà in studio per raccontare la sua vita dopo la fine del matrimonio con Gigi Buffon e, per la prima volta in tv, del suo nuovo amore Alessandro Nasi.

E ancora, intensa intervista a Valeria Marini, tra le concorrenti più amate dell’edizione vip di “Temptation Island”.

Ospiti, infine, Emanuela Folliero per rivivere le emozioni del suo matrimonio con Giuseppe Oricci, e per la sua prima intervista a Verissimo l’ereditiera Elettra Lamborghini.