consiglio provinciale trento * attività legislativa: « Sono oltre 10 mila gli emendamenti che i consiglieri hanno depositato a palazzo Trentini entro mezzogiorno di oggi »

Sono oltre 10 mila gli emendamenti che i consiglieri provinciali hanno depositato a palazzo Trentini entro il mezzogiorno di oggi, termine fissato in relazione al disegno di legge di Giunta per l’assestamento del bilancio preventivo Pat 2019-2021.

Le minoranze, come di consueto, hanno presentato la maggior parte dei documenti, con ampio ricorso a quelli di carattere ostruzionistico. Per il dettaglio ripartito per gruppi, si attende il completamento delle procedure di verifica in corso presso gli uffici competenti del Consiglio.