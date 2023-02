CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « FEDEZ – ROSA CHEMICAL – BLANCO POTREBBERO COSTARCI 600 MILA EURO / L’AGCOM A PINUCCIO: “IN FASCIA PROTETTA LA RAI RISCHIA UNA SANZIONE“ »

16.29 - giovedì 16 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Festival di Sanremo è terminato, ma le polemiche no. E questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio, l’inviato della rubrica “Rai Scoglio 24”, torna sul mistero della pubblicità occulta a Instagram durante Sanremo 2023.

L’inviato del tg satirico intervista Massimiliano Capitanio, commissario Agcom, che dichiara: «L’Agcom ha il compito di tutelare l’utente che deve essere informato se in quel momento è in corso la pubblicità. Noi non abbiamo visto scritte in sovraimpressione, non è stato comunicato. Quindi se verrà fatto un esposto verificheremo se si tratta effettivamente di pubblicità occulta». E riguardo ai dirigenti Rai, che in conferenza stampa hanno specificato che non c’è un accordo pubblicitario tra le parti, Capitanio aggiunge: «Se questo non fosse vero, o se ci fossero degli accordi pubblicitari paralleli, sarebbe grave, perché certificherebbe che c’era un accordo commerciale di cui il telespettatore non è stato informato». Pinuccio, infatti, fa notare come ad essere “pubblicizzato” sia stato il profilo privato di Amadeus e non quello della Rai, fatto ancora più grave.

Sul bacio (e non solo) tra Rosa Chemical e Fedez e sulla sceneggiata di Blanco, l’Agcom aggiunge: «Secondo indicazioni europee il minore va tutelato fino alle ore 23. In caso di violazione la Rai rischia una sanzione fino a 600mila euro». E, in caso, la pagheremo noi contribuenti.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

STASERA A STRISCIA LA NOTIZIA

FEDEZ, ROSA CHEMICAL E BLANCO POTREBBERO COSTARCI 600MILA EURO

L’AGCOM A PINUCCIO:

«IN FASCIA PROTETTA LA RAI RISCHIA UNA SANZIONE»

(E LA PAGHEREMO NOI CONTRIBUENTI)

«INDAGHEREMO ANCHE SU PUBBLICITÀ OCCULTA A INSTAGRAM»