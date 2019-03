centro SOCIALE bruno * sciopero LAVORATORI “ Ricicla Trentino “: « OGGI IN CORTEO AL #FridaysForFuture per il miglioramento DELLa qualità della vita »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Dalle 6 di questa mattina i lavoratori iscritti con Adl Cobas in forza presso l’impianto di trattamento dei rifiuti gestito da “Ricicla Trentino” sono in sciopero nella giornata globale del #ClimateStrike.

Dall’estate scorsa è in corso una vertenza sindacale con l’agenzia interinale “Gi Group” per il miglioramento delle condizioni di lavoro dei suoi dipendenti. Ci sono stati alcuni incontri, che però non hanno portato alla firma di nessun accordo e a nessun riconoscimento delle condizioni lavorative e contrattuali. Come Adl Cobas stiamo chiedendo l’aumento del livello e l’introduzione di un ticket di 5,29 euro al giorno e la definizione di un premio di risultato.

Stanchi di questa situazione, i lavoratori hanno deciso di astenersi dal lavoro nella giornata di sciopero globale per il clima, in quanto lavorano in un settore, quello del trattamento dei rifiuti, che contribuisce ad alzare la qualità della vita e le condizioni ambientali di tutti i trentini e trentine.

Per questa ragione i lavoratori saranno anche in piazza più tardi al corteo cittadino di #FridaysForFuture