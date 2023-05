“GINNASTICA TRENTO SSD“ * ACCESSO SERIE “B“ NAZIONALE: « LA CONFERENZA STAMPA CON FAILONI – PANETTA – MORA – BARONI, PRESSO TRENTINO MARKETING (6/5 -10.30) »

10.27 - venerdì 5 maggio 2023

Alla Conferenza stampa di domani sabato 6 maggio 2023 ad ore 10.30, presso la sede di Trentino Marketing di Via Romagnosi, l’Ass. Failoni della PAT e l’Ass. Panetta del Comune di Trento, premieranno la SSD Ginnastica Trento, per aver conseguito l’accesso alla SERIE B Nazionale.

Sarà un momento di presentazione dei risultati della Associazione sportiva, che conta oltre 500 iscritti, nonché di valorizzazione di una realtà, che coniuga attività di carattere sociale con l’educazione sportiva e l’agonismo, portando il nome del Trentino in tutta Italia.

Vi sarà un filmato con gli highlights della stagione e il racconti alcune atlete.

Interverranno:

– per la Giunta provinciale: l’Ass. Roberto Failoni;

– per la Giunta comunale: l’Ass. Salvatore Panetta;

– per il CONI: Paola Mora – Delegata per la Provincia di Trento;

– per la Federazione Ginnastica D’Italia: Baroni Micaela.

Effettuerà un saluto il dott. Diego Cattoni, A.D. di Autostrada del Brennero e grande appassionato di questa disciplina.

*

Renato Andreatta

Presidente della SSD Ginnastica Trento