20.06 - venerdì 7 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Voglio ringraziare l’avvocato Callipari Natale e la sua collaboratrice Avv. Baso per l’ottima difesa e per aver saputo dimostrare non solo l’assenza di danno ma il buon operato mio e della Giunta Pat e quindi anche a salvaguardia dell’immagine della Provincia.

Ugo Rossi