ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE TRENTUNO E GRUPPO FORMAZIONE EDC * “DA GRANDE?”: « DOMENICA 14 NOVEMBRE ALLE 21.00 LA PREMIÈRE ON-LINE SUL CANALE YOUTUBE »

15:04 - 14/11/2021

Première online del cortometraggio “…Da grande?”. L’associazione Centro Culturale Trentuno e il gruppo Formazione EdC Trento presentano un cortometraggio frutto del percorso svolto con le scuole superiori in questi ultimi anni e destinato agli studenti dei futuri percorsi.

Domenica 14 novembre ore 21.00 la première online sul canale YouTube di Formazione EdC Trento, al link:

“Hai deciso cosa vuoi fare da grande?”, parte da questo temuto interrogativo il cortometraggio che vede il protagonista alla fine dell’esame di maturità. Una domanda comune, routinaria in quella sede, ma la cui risposta non è per nulla banale per chi deve decidere.

E’ da questa scelta “forzata”, che accomuna tutti gli studenti maturandi giunti ad un punto decisivo della propria vita, che il gruppo di Formazione EdC Trento è voluto partire per ripercorrere per sommi capi ed attraverso testimonianze significative alcuni dei temi importanti che caratterizzano il percorso portato nelle scuole nel corso del 2020 e 2021 attraverso il progetto “Economia etica: persona, impresa, consumo responsabile”.

Il progetto, che ha visto finora coinvolti 369 studenti e 17 docenti di diverse scuole della Provincia di Trento nella sola ultima edizione, ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi a prendere maggior consapevolezza sull’economia e su alcune possibilità esistenti di viverla diversamente, per poter essere soggetti protagonisti nelle proprie scelte economiche e nella propria vita.

Il percorso nelle classi ha subito diverse evoluzioni nel tempo, di cui la più significativa con il primo lockdown e la conseguente ristrutturazione per poter essere svolto online. I titoli degli appuntamenti svolti nelle aule virtuali così riformulati, delineano un po’ il filo logico che si è voluto seguire e implicitamente ripercorso anche nel cortometraggio che verrà presentato:

1. L’economia oggi: dalla definizione di economia e crescita economica per i ragazzi, l’analisi degli effetti positivi e negativi del capitalismo negli anni, discussione di alcuni paradossi che permangono e di come misuriamo il progresso, con riflessione su modalità alternative e migliorie possibili;

2. L’Economia Civile e l’Economia di Comunione: due paradigmi economici esistenti che rappresentano un modo nuovo di vivere l’economia e come possano essere una risposta per migliorare il sistema. Integrato con esperienze dirette di imprenditori;

3. La responsabilità di ciascuno: perché e come ciascuno di noi ha un ruolo nel favorire il cambiamento dell’economia. Responsabilità come consumatore, come cittadino, come lavoratore e come risparmiatore. Il tutto con esempi pratici e testimonianze.

Da quest’ultimo modulo e dall’interesse dei ragazzi sul tema, si è poi progettato ed effettuato insieme a loro il laboratorio sul consumo responsabile e democrazia economica denominato Into the Label, per sensibilizzare la cittadinanza riguardo i criteri utilizzati quotidianamente nell’acquisto dei prodotti e aumentare la consapevolezza del potere delle proprie azioni anche attraverso la semplice scelta di acquisto di un prodotto al supermercato.

Ispirato dall’Economia Civile ed Economia di Comunione, il progetto, svoltosi grazie anche al contributo della Fondazione Caritro, vuole così chiudere in bellezza l’edizione 2020-2021 e prepararsi alla successiva edizione condividendo pubblicamente questo cortometraggio dal titolo “…Da grande?” che sarà reso visibile sul canale YouTube di Fondazione EdC Trento a partire da domenica 14/11/2021 alle ore 21.00.

Nell’attesa, è già disponibile per la visione sullo stesso canale il trailer del cortometraggio (https://www.youtube.com/watch?v=P_0OwZjF0rw&list=PLoCebPVAJKEw5xVRyhSSLTyZCB9-76ZZB).

Si ringraziano:

– Joe Barba e Videonaria per la realizzazione pratica del video e la disponibilità alla collaborazione; – I testimoni presenti nel video, ma anche tutti quelli che hanno portato la propria esperienza nel corso delle diverse lezioni online; – Fondazione Caritro per il contributo al progetto; – Studenti e docenti coinvolti nel progetto che hanno indirettamente contribuito all’ispirazione; – Le scuole, i partner e i donatori per aver creduto nel progetto e averlo sostenuto.

Economia civile

L’Economia Civile è l’espressione delle attività sociali ed economiche di ogni uomo, impresa o società, dove il fine deve essere la realizzazione del bene comune nel rispetto della dignità di ogni essere umano, non pensa al potere dei soldi ma al ruolo e l’importanza della persona all’interno dell’economia. Discende da una tradizione di pensiero economico sviluppatasi in Italia nel Settecento, ma che affonda le sue radici in una tradizione di pensiero economico e filosofico che ha la sua radice prossima nella scuola francescana e nell’umanesimo civile (Scuola napoletana).

Economia di Comunione

L’Economia di Comunione (EdC), fondata da Chiara Lubich nel maggio 1991 a San Paolo (Brasile), coinvolge imprenditori, lavoratori, dirigenti, consumatori, risparmiatori, cittadini, studiosi, operatori economici, tutti impegnati ai vari livelli a promuovere una prassi ed una cultura economica improntata alla comunione, alla gratuità ed alla reciprocità, proponendo e vivendo uno stile di vita alternativo a quello dominante nel sistema capitalistico.

Link inerenti:

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=P_0OwZjF0rw&list=PLoCebPVAJKEw5xVRyhSSLTyZCB9-76ZZB

Première cortometraggio: https://www.youtube.com/watch?v=lZMSYuqBDO0

Into the Label Trento 2021: https://www.youtube.com/watch?v=perpu7OskPo

Canale Formazione EdC Trento: https://www.youtube.com/channel/UC4jdJaslzwurqpFDXDF6NJQ

Per informazioni

Formazione EdC Trento: formazione.edc@gmail.com