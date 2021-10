FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * GRANDI OPERE: « PASSANTE FERROVIARIO, LE 9 DOMANDE PER IL CONSIGLIO STRAORDINARIO DI QUESTA SERA »

DOMANDE PER IL CONSIGLIO STRAORDINARIO SUL TEMA PASSANTE FERROVIARIO.

1 – Si chiede se la decisione presa nel 2003 dalla PAT, di non far passare il corridoio ferroviario in destra Adige, sia stata di natura politica o tecnica.

2 – Su quali basi il Comune di Trento(Sindaco e Assessore Facchin), hanno dichiarato che la scelta del tracciato in sinistra Adige deriva da motivazioni tecniche, mentre l’Ing. De Col della PAT, (responsabile del procedimento e progettista delle opere civili della Provincia) intervenendo in una riunione ad Ala nel 2009, dichiarò “che la scelta deriva da motivazioni strettamente politiche”.

3 – Perché il Comune non rende pubblica la documentazione tecnica che giustifica la scelta del tracciato in sinistra Adige, e risponde che fino ad ora “la scelta è stata fatta dalla PAT nel 2003”.

4 – Perché il comune di Trento non ha provveduto, a differenza della PAT, ad aggiornare il suo sito, informando che è stata avviata la procedura di pubblico dibattito?

5 – Perché a Trento LAB non c’è alcuna immagine dei futuri cantieri in via Brennero ed a Mattarello(di imminente inizio in quanto finanziati dal PNNR), mentre è presente un rendering del futuro aspetto di via Brennero sulla base di ipotesi e “visioni” ad oggi assolutamente non finanziate neppure per un centesimo?

6 – Perché a Trento LAB, unico punto di informazione comunale, non vi è alcuna notizia del PNNR ed è invece esposto un diagramma di tempi che prevede 12 anni di lavori? (ipotesi ante-PNNR).

7- Quale impatto avrà l’apertura dei cantieri sulla viabilità cittadina, visto l’elevato numero

di viaggi che dovranno effettuare i camion dal punto di carico del materiale estratto dalle gallerie (stimato in oltre 2 milioni di mc), al punto di selezione materiali in luogo da

definire, ad oggi ignoto, poi infine in discarica per la parte da smaltire e non riutilizzabile,

forse a Sardagna o in altro sito non comunicato

8 – Se i lavori devono essere conclusi entro il 2026, pena la restituzione del finanziamento, come previsto dal PNNR e vista la concreta possibilità di non terminare i lavori nella data prevista, con il conseguente forte rischio di non poter usufruire del finanziamento, perché avere tutta questa fretta nel fare un’opera così impattante per la Città?

9- Posto che

l’opera è essenziale per il corridoio Scandinavia – Mediterraneo

i lavori non termineranno, con ogni probabilità entro giugno 2026

lo stanziamento di 930 milioni, valutato già nel 2019 e non rivisto in aumento, non sarà, con ogni evidenza, sufficiente

i primi treni transiteranno dal nuovo tunnel del Brennero non prima del 2032/2033

perché non attivarsi per studiare un nuovo progetto meno impattante per la città e per i cittadini?

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.

Consigliere comunale Giuseppe Urbani

Consigliere comunale Cristian Zanetti Consigliere comunale Daniele Demattè