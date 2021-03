APSS TRENTINO * CASO NAVA: BENETOLLO, « SIAMO DI FRONTE A UN EPISODIO GRAVE CHE, OLTRE A MINARE LA FIDUCIA NELL’ISTITUZIONE CREA DISORIENTAMENTO NELLA CITTADINANZA »

In merito alla vicenda della vaccinazione della moglie di un membro del consiglio di direzione di Apss, il direttore generale ha avviato in data odierna un’indagine interna al fine di verificare lo svolgimento dei fatti e verificare i profili di responsabilità a tutela dell’immagine dell’Ente e dei propri operatori.

Il direttore generale di Apss, Pier Paolo Benetollo, ha dichiarato: «Siamo di fronte a un episodio grave che, oltre a minare la fiducia nell’istituzione crea disorientamento nella cittadinanza.

L’episodio va chiarito fino in fondo, anche per rispetto di tutti gli operatori sanitari che da mesi sono impegnati in questa importante campagna vaccinale e che, nelle prossime settimane, a fronte del tanto atteso incremento delle forniture, saranno chiamati ad uno sforzo collettivo straordinario. Per questo di fronte alle dimissioni presentate dal dottor Enrico Nava ho ritenuto di accettare nell’immediato la remissione dell’incarico di direttore dell’integrazione socio sanitaria e procedere ad una verifica precisa di fatti e responsabilità».