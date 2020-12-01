MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS – COVID 19 – « I DATI AGGIORNATI A MARTEDÌ PRIMO DICEMBRE IN DIRETTA ON-LINE PER SINGOLE REGIONI D’ITALIA / POSITIVI – DECEDUTI – INCREMENTO CASI »

INTERVISTA A SARA FERRARI, CAPOGRUPPO PD TRENTINO

Focus su: diritti civili - chiusure domenicali - covid Rsa - scuola Dad - medicina Unitn

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