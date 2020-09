CAVADA (LEGA) * AMMINISTRATIVE: « A CAVALESE (TN) FUGATTI CONFERMA LA VOLONTà DI PROSEGUIRE CON UN PRECISO PERCORSO   »

Ieri giornata densa di appuntamenti a sostegno del nostro candidato sindaco Mario Rizzoli: in mattinata abbiamo avuto il piacere di aver ospite l’Assessore Roberto Failoni, che ha illustrato il ddl Turismo, le opportunità e le risorse economiche che arriveranno grazie alle Olimpiadi del 2026. La serata ha avuto come ospiti il nostro Presidente Maurizio Fugatti e l’Assessore Stefania Segnana, i quali sono intervenuti per illustrare le opere che saranno realizzate nella nostra cittadina: la ciclabile Castello-Cavalese e la ricostruzione ”Ponte Cascata”.

Ricordo inoltre che i miei 2 ODG che riguardano ulteriori lavori a Cavalese sono stati approvati in assestamento di bilancio e verranno finanziati: si tratta della rotatoria all’incrocio del fondovalle a Masi e la metanizzazione Masi e Cavalese, zone momentaneamente prive di allacciamento. Ringrazio l’Assessore Segnana che è intervenuta ricordando quanto fatto dall’intera popolazione della valle a difesa dell’ospedale e del punto nascita, la cui riapertura è stata consentita anche grazie all’impegno dell’allora Sottosegretario alla salute on.Maurizio Fugatti, poi confermata il 1/12/18 ad un mese dall’insediamento della Giunta di centrodestra a guida Lega.

Durante l’incontro svoltosi in serata è stato dato ampio spazio alla questione del progetto Teatro; le proposte ”innovative” che sono state fatte non hanno nulla a che vedere con il nostro teatro storico e noi abbiamo voluto agire: per noi non è sufficiente fare marcia indietro ottenendo la sospensione del progetto che prevedeva – sul retro del teatro – la realizzazione di una parete di arrampicata dal costo di oltre un milione di euro.

È inoltre intervenuto – ad illustrare la cronistoria post-incendio – il sig. Vanzo Mario (sraft). La netta contrarietà al progetto iniziale è stata evidenziata non solo dal Consigliere Provinciale Gianluca Cavada, ma anche da illustri personaggi del mondo dello spettacolo che il Consigliere ha avuto modo di incontrare più volte. Tra questi: Vittorio Sgarbi,Katia Ricciarelli, il Coreografo di fama internazionale – già direttore del teatro di Vienna per 10 anni – Renato Zanella, che ora fa parte dello staff Teatro Santa Chiara di Trento.

Infine, ringrazio Francesca Gerosa di Fratelli d’Italia intervenuta a sostegno di Adriano Vettore candidato nella nostra lista #centrodestra Autonomista. È intervenuta anche la nostra consigliera comunale – la capolista Bruna Dalpalù – che ha sottolineato il suo impegno contro gli sprechi di denaro pubblico.

In conclusione, il candidato sindaco Mario Rizzoli ha chiesto esplicitamente all’Assessore Roberto Failoni e al Presidente Fugatti la possibilità di collaborare per ottenere, una volta per tutte, una viabilità definitiva per la cittadina di Cavalese.