ALESSANDRO SAVOI * WHATSAPP A OPINIONE – ORE 19.36: « Si fa sera… è stata una giornata bellissima… la persecuzione è finita… ho vinto sono strafelicE, noi della lega siamo gente perbene»

Whatsapp di Alessandro Savoi / ore 19.36 giovedì 18/7 (a redazione Opinione) / – Si fa sera… È stata per me una giornata bellissima… La persecuzione è finita… Ho vinto e sono strafelice… anche perché noi della Lega siamo gente perbene.

Ho passato mesi difficili… che non auguro a nessuno… Ma tutto è bene quel che finisce bene… Adesso torno ad esserci un uomo libero e forte… Ringrazio di cuore prima di tutto la Lega del Trentino che in questa mia tortuosa vicenda giudiziaria non mi ha mai lasciato solo, nemmeno per un istante. Grazie Lega.

Ringrazio i miei avvocati Dragogna di Bolzano e Terraciano e Maino di Roma; mi hanno sempre aiutato e rincuorato dicendomi -quando le cose sembravano mettersi male- che: «alla fine avremmo avuto la meglio»… Grazie.

Dedico infine questo straordinario risultato a mia mamma Irma, di 91 anni: grazie mamma. Anche se spesso ti faccio disperare, ti voglio tanto bene.

Viva la Lega, potentissima ed indomita. Ed immortale.

Grazie… Che goduria oggi.

*

Alessandro Savoi

Foto tratta da profilo Facebook Savoi