COPPOLA (MISTO) – INTERROGAZIONE * AMBIENTE: « NO ALLA VENDITA DEL TERRENO DI MALGA LAGHETTO (LAVARONE- TN), DI 80 MILA METRI QUADRATI »

08.48 - sabato 05 novembre 2022

No alla sdemanializzazione e vendita del terreno di Malga Laghetto (Lavarone) di circa 80.000 mq. Il comune di Lavarone proprietario dell’area di Malga Laghetto, circa 80.000 metri quadrati, ha attivato nelle scorse settimane la procedura per la vendita all’asta del sito. L’area in questione è un’area demaniale gravata di servitù di uso civico.

Il desiderio di vendere l’area da parte degli amministratori comunali perdura nel tempo, anche se in passato oltre 400 censiti (e quasi altrettanti turisti) si erano espressi in modo contrario. Occorre fare una breve premessa sulla questione degli usi civici. Si tratta di terreni da secoli considerati indisponibili alla privatizzazione (sempre in agguato, non solo in Trentino) e che attualmente sono stati affidati alla gestione comunale. Va precisato, tuttavia, che “gestione” non è sinonimo di “proprietà”, ragione per la quale prima di essere posti in vendita deve essere tolta la servitù di uso civico. Insomma i terreni ad uso civico vanno considerati a tutti gli effetti “beni pubblici”, cioè di tutti i cittadini di quel territorio, e la loro natura di “bene pubblico” destinata ad essere protratta nel tempo; una sorta di patto fra generazioni, viventi e future.

In passato (ma in alcune aree anche oggi) la loro funzione era di fornire ai censiti il legname indispensabile per il riscaldamento delle abitazioni. Ora questa funzione si va esaurendo, non ovunque, ma nulla vieta che il sottobosco possa fornire legname che può essere trasformato in cippato e simili. Oltre che essere un luogo di amene passeggiate.

SI rafforza, in prospettiva, anche un uso comune per il turismo ecologico, prospettiva tutt’altro che teorica per molti territori montani trentini. Si potrebbero elencare diversi esempi dove questo modello funziona egregiamente. La privatizzazione di un’area molto vasta, come quella di Malga Laghetto, costituirebbe un vulnus per tale prospettiva di sviluppo futuro.

La Provincia dovrà ora intervenire per autorizzare la sdemanializzazione dell’area con la cancellazione del diritto di “uso civico”. Il Comune intenderebbe offrire un’altra area per ricompensare i censiti della perdita del diritto di uso civico, un’area di proprietà comunale non ben precisata. Osservo che se il comune dispone di aree non gravate dall’uso civico potrebbe vendere quelle e, se non riesce, questa è la prova che in realtà hanno un valore molto inferiore a quello di Malga Laghetto.

Tutte le Amministrazioni pubbliche – ad ogni livello – dovrebbero essere seriamente impegnate nel processo di riconversione ecologica dell’economia. Non si tratta solo di abbandonare il fossile per passare alle energie alternative, questo è solo un capitolo, ma di tutelare l’ambiente per noi e anche le generazioni future. Questa considerazione dovrebbe determinare la massima attenzione alla tutela dei beni comuni: acqua, boschi e foreste, suolo. E, in primo luogo, proprio per i beni di uso civico, che da secoli sono una proprietà collettiva inalienabile.

Tutto ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

1. se non ritenga saggio e necessario negare la sdemanializzazione e la cancellazione del diritto di uso civico per l’area di Malga Laghetto che il Comune di Lavarone intenderebbe cedere ad una società privata;

2. essendo presumibile che le ragioni della vendita siano imputabili ad esigenze finanziarie straordinarie del comune stesso, se non sia più lungimirante valutare con il comune stesso le ragioni che spingono gli amministratori comunali a vendere Malga Laghetto ed eventualmente intervenire con un contributo straordinario: si tratta di un milione di euro, cifra non impossibile per il ricco bilancio provinciale.

Cons. Lucia Coppola

Consiglio Provincia Trento (Gruppo Misto)