RAI2 : TG2 DOSSIER – TRAGEDIA PONTE MORANDI: I CRONISTI DESCRIVERANNO UNA CITTÀ FERITA MA DECISA A RICOMINCIARE

E’ passato appena un mese dalla tragedia del ponte Morandi, a Genova, 43 morti e interi quartieri spezzati in due. Centinaia di famiglie restano in albergo e molte hanno trovato da sole una nuova sistemazione. Tutti sanno che la loro vita è cambiata per sempre e che non potranno tornare nel vecchio quartiere.

I cronisti del Tg2 descrivono una città ferita ma decisa a ricominciare e mettono insieme i pezzi dell’inchiesta giudiziaria in corso. Parla Francesco Baccini, cantautore nato e cresciuto a Genova, e ripercorre la storia del ponte, parte integrante della sua città. Rivedremo le immagini del crollo e riascolteremo le testimonianze di quanti hanno partecipato ai soccorsi.