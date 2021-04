CANALE 5 – “ MAURIZIO COSTANZO SHOW “ * « NELL’ULTIMO APPUNTAMENTO SI PARLERÀ DELLE DISCRIMINAZIONI DI GENERE CON MALIKA CHALHY / JEAN PIERRE MORENO / MARTINA PANDINI »

Il via libera di oggi alla calendarizzazione in Commissione Giustizia al Senato del Ddl Zan sottolinea l’importanza dell’impegno sociale di Maurizio Costanzo nel promuovere la cultura dell’inclusione attraverso quest’ultimo ciclo di puntate del “Maurizio Costanzo Show” che anche stasera nell’ultimo appuntamento in seconda serata su Canale 5 torna sulla tematica delle discriminazioni di genere.

*

Maurizio Costanzo con MALIKA CHALHY, la ragazza cacciata di casa dai genitori per aver rivelato la propria omosessualita’; JEAN PIERRE MORENO vittima di una aggressione omofoba insieme al fidanzato in una stazione della metropolitana a Roma e MARTINA PANDINI, sorda, trans vittima di bullismo.