GALATEO (FDI) * GRUPPO ALPERIA: « CONTRATTI IN UNA LINGUA SOLO PER RISPARMIARE CARTA, GARANTIRE I DIRITTI DI TUTTI I CLIENTI »

14.14 - martedì 5 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Consigliere Provinciale Marco Galateo prende atto con riserva di ulteriori approfondimenti delle risposte fornite dall’Assessore Provinciale all’Energia Giuliano Vettorato in merito alla recente interrogazione riguardante la segnalazione di un cliente di Alperia, il quale si è visto recapitare un contratto in tedesco anziché nella sua lingua madre, l’italiano. “Nella risposta dell’Assessore Vettorato – fa notare Galateo – sono stati sottolineati alcuni aspetti rilevanti che sembrano giustificare questa pratica. In particolare, è stato richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 574/1988, il quale stabilisce le norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in merito all’uso delle lingue italiana e tedesca nella pubblica amministrazione.”

“Tuttavia – sottolinea il rappresentante di Giorgia Meloni – tale normativa pone l’accento sull’importanza di garantire l’uso di entrambe le lingue, che non dovrebbe mai giustificare l’invio di contratti in una lingua non comprensibile al cliente. Galateo fa rilevare che l’assessore Vettorato ha messo subito le mani avanti, specificando che solo la società di distribuzione Edyna all’interno del Gruppo Alperia svolge un servizio pubblico ai sensi del suddetto DPR. Tuttavia, ha aggiunto che l’utilizzo di entrambe le lingue provinciali nei contatti con gli utenti è garantito tramite personale bilingue. “Questo – aggiunge Galateo – non dovrebbe però esimere Alperia dal fornire documenti contrattuali comprensibili in entrambe le lingue ufficiali.”

“Secondo l’assessore Vettorato – aggiunge l’esponente di Fratelli d’Italia – gli uffici di Alperia non utilizzerebbero una lingua di default per i contatti con i clienti, chiedendo loro in quale lingua desiderano ricevere la documentazione. La scelta di non inviare automaticamente i contratti in doppia lingua sarebbe quindi giustificata da motivi di praticità ed anche di economicità che però sembrerebbero mettere in secondo piano il diritto dei clienti a ricevere sempre documenti comprensibili nella loro lingua madre. A volte, però – fa notare Galateo – per motivi di urgenza, un cliente potrebbe essere indotto a firmare un contratto senza comprenderne esattamente i dettagli.”

“Riconosciamo l’importanza della tutela delle lingue minoritarie e il rispetto delle disposizioni normative, ma non possiamo accettare che un cittadino di lingua italiana si trovi in una situazione in cui non sia in grado di comprendere il proprio contratto. Vorremmo pertanto avere ulteriori chiarimenti sulla pratica adottata da Alperia, in particolare, vorremmo sapere se, nel caso in cui un cliente non esprima una preferenza linguistica, i contratti vengano stipulati in tedesco o in italiano. La priorità deve essere quella di garantire che i diritti di tutti i cittadini siano pienamente rispettati e che nessuno subisca discriminazioni linguistiche.”

*

Consigliere Marco Galateo

Gruppo consiliare provinciale Fratelli d’Italia