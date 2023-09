UDC TN AA * EMANUELA ROSSINI: « DAL PATT AL PD A CAMPOBASE, I MIGLIORI AUGURI NELL’IPOTESI CHE CI SI RITROVI IN UDC A CONCLUSIONE DEL PERCORSO DI AVVICINAMENTO »

06.59 - martedì 5 settembre 2023

Alla già on. Emanuela Rossini, eletta dal Patt nel 2018 alla Camera dei Deputati, poi passata al Pd, che del Patt era stato per lungo tempo fedele alleato, oggi approdata come candidata alle Provinciali 2023 nel “Campobase” del Compagno Notaio e del di cui ex vicesegretario, in attesa di schierarsi per le Elezioni Europee del 2024 con “Il Centro” di Renzi assieme all’assistente del sen. Patton, già lì giunta da F.I, tutti i nostri migliori auguri nella probabile ipotesi che ci si ritrovi poi assieme in Udc a conclusione del complesso percorso di avvicinamento.

