PAT * VISITA DEL PRESIDENTE PAT A ITAS NEL QUARTIERE DELLE ALBERE: FUGATTI, ” LA COMPAGNIA ASSICURATIVA È IL MODELLO VINCENTE DI IMPRESA TRENTINA “

Nel pomeriggio di oggi la visita del presidente della Provincia a Casa Itas nel quartiere delle Albere a Trento. Fugatti: “Itas è il modello vincente di impresa trentina”.

“Itas è l’esempio vincente di società trentina che basa il proprio business su un modello innovativo, fortemente radicato sul territorio. Oltre la metà dei 750 dipendenti del gruppo assicurativo lavorano in Trentino e il successo di Itas conferma anche la capacità del nostro sistema di riuscire a trattenere i migliori talenti”. l presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti conferma la fiducia delle istituzioni nella gruppo assicurativo trentino. La dichiarazione avviene al termine dell’incontro con i vertici Itas, il presidente Fabrizio Lorenz e l’amministratore delegato Raffaele Agrusti.

“L’importanza di Itas per il sistema trentino – ha aggiunto il presidente Fugatti – è nel dato delle imposte versate dalla compagnia assicurativa ogni anno: 90 milioni di euro, pari ad un terzo dei danni causati dall’eccezionale ondata di maltempo di qualche settimana fa”. E a proposito di risarcimenti Itas a seguito del maltempo, il presidente Lorenz ha confermato la volontà di procedere in tempi rapidi: “Secondo le prime stime i risarcimenti per i danni subiti, soprattutto ad abitazioni private, ammontano a circa 15 milioni di euro e riguardano oltre 3 mila assicurati”. Nello scorso anno Itas ha garantito risarcimenti per 37 milioni di euro al comporto agricolo, dopo le gelate primaverili e le grandinate estive.

Ad accoglierlo c'erano il presidente Fabrizio Lorenz e l'amministratore delegato Raffaele Agrusti. "La presenza del presidente Fugatti – ha sottolineato Lorenz – ci fa piacere perché conferma la vicinanza della Provincia autonoma di Trento ad un modello di società assicurativa e mutua che crede nei collegamenti con il territorio, ad incominciare da università, scuola, enti culturali e sport".

Dal canto suo, il presidente Fugatti ha ribadito il giudizio positivo sulla società assicuratrice e sul suo operato: “Itas è una delle migliori realtà del Trentino, un fiore all’occhiello della nostra provincia. Il gruppo conta 750 dipendenti, la maggioranza dei quali lavora in Trentino. Itas è la conferma che il Trentino è in grado di garantire un futuro di successo ai giovani e di evitare la fuga dei migliori talenti. Il successo di Itas è basato su uno modello di compagnia assicurativa all’avanguardia e alla costante ricerca di innovazione che ne fa un punto di riferimento per il mondo della finanza e dei mercati”.