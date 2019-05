PAT * NUOVO STABILIMENTO A ROVERETO PER ICETOP: SPINELLI, « INNOVAZIONE E ATTENZIONE AL TERRITORIO »

Nuovo stabilimento a Rovereto per IceTop. L’assessore allo sviluppo economico: “Innovazione e attenzione al territorio”.

“Un’iniziativa imprenditoriale molto importante, perché capace di coniugare innovazione, rispetto dell’ambiente, attenzione al territorio attraverso lo sfruttamento delle sue risorse naturali e di favorire l’esigenza di far crescere l’occupazione e lo sviluppo economico, anche in un settore importante come quello del turismo”. Così l’assessore provinciale allo sviluppo economico, che nel pomeriggio ha partecipato a Rovereto all’inaugurazione del nuovo stabilimento di IceTop, azienda unica nel suo genere, specializzata nella produzione di ghiaccio puro.

IceTop è la prima azienda in Italia a proporre per il mercato Horeca (Hotel, ristoranti e catering) questa speciale tipologia di ghiaccio, ottenuto grazie all’esclusiva tecnologia Hoshizaki, la più avanzata sul mercato mondiale. Il ghiaccio puro è elemento essenziale per la produzione di cocktail e drink di alta qualità. La particolarità dell’iniziativa deriva, inoltre, dal fatto che l’acqua utilizzata per la produzione è quella della fonte di Levico Terme, la stessa di Acqua Levico.

“Questo nuovo stabilimento – ha detto l’assessore – dimostra come il Trentino e Rovereto in particolare, siano in grado di attrarre aziende e imprenditori che puntino sull’innovazione e sulla qualità, nel rispetto dell’ambiente. Aumentare la qualità delle produzioni è un nostro obiettivo, perché ci permette di poter sostenere la competizione sui mercati internazionali e voi certamente andate in questa direzione, quindi un grazie per questo investimento e per questa importantissima iniziativa”.