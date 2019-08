savoi (lega) replica a rossi (patt) * sanità: « Lei ha governato per cinque anni, sugli ospedali di periferia e guardie mediche non ha avuto mai un occhio di riguardo »

Ex governatore Rossi, le sue dichiarazioni mi fanno pena … molta pena. Lei ha governato il Trentino per cinque anni e sugli ospedali di periferia e sulle guardie mediche non ha avuto mai un occhio di riguardo…

Anzi, le guardie mediche in periferia lei le ha chiuse.. Si vergogni! Stia sereno che noi della Lega del Trentino dopo avere immediatamente riaperto l’ospedale di Cavalese ce la metteremo tutta per riaprire anche la struttura di Arco.

Ci conti ex presidente.

E mi saluti suo cugino, Bezzi (primo cugino di sua moglie Daniela). Abbiamo vinto, arrendetevi.

*

Alessandro Savoi

Consigliere provinciale Lega Nord