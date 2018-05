lido palace riva del garda (tn) * ” nell’edificio di fine ‘800 al via il ‘Grand Gourmet Seduction’ , viaggio esperienziale tra sapori unici “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





La seduzione passa attraverso i sensi. Se gli occhi non possono che rimanere affascinati dalla sintesi di storia e contemporaneità che pervade un edificio di fine ‘800 già capace di attrarre la nobiltà e l’aristocrazia di un tempo andato con il suo vanitoso specchiarsi sul Lago di Garda, anche il palato ha i suoi motivi per innamorarsi perdutamente del Lido Palace.

Agli amanti della buona tavola e degli ambienti di classe, in cui risuonano ancora i passi e le voci di nobili e grandi menti in cerca di un relax straordinario sotto ogni punto di vista, Grand Gourmet Seduction propone un viaggio esperienziale tra i sapori unici del ristorante del Lido Palace, alla scoperta dei tesori enogastronomici del Garda Trentino.

Il pacchetto comprende un soggiorno minimo di due notti nella tipologia di camera preferita, colazione giornaliera a buffet con un’ampia scelta di deliziosi prodotti dolci e salati e incantevole vista sul Lago di Garda, un cocktail di benvenuto all’arrivo presso il Balì Bar, una cena per due con menu degustazione di cinque portate e selezione di vini della riserva del sommelier, presso il ristorante gourmet Il Re della Busa, e una visita con degustazione presso una cantina vinicola della zona (transfer non incluso). Prezzo partire da 822 euro per due notti a stanza per due persone.

Lasciatevi conquistare dal piacere di gustare l’eccellenza e la storia.