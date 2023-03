CAL – CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI / TRENTINO: « INCONTRO DEL PRESIDENTE GIANMOENA CON L’EX QUESTORE FRANCINI, AL VIA IL PROGETTO LEGALITÀ CON GLI ENTI LOCALI »

* Salvaguardia delle risorse idriche potabili – Parere rinviato.

La salvaguardia delle risorse idriche locali è stato il primo punto all’esame oggi del Consiglio delle autonomie locali. In discussione, infatti, la proposta di deliberazione della Giunta provinciale concernente ‘disposizioni per l’applicazione della disciplina finalizzato alla tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche potabili individuate nella Carta delle risorse idriche (CRI)’. L’obiettivo del provvedimento ha specificato aprendo i lavori il Presidente, Paride Gianmoena, è quello di assicurare una adeguata tutela alle aree circostanti ai pozzi ed alle sorgenti. Ai lavori era presente anche l’Assessore provinciale all’ambiente Mario Tonina con la sua struttura provinciale. L’Assessore competente del Cal, Claudio Soini, ha precisato come sia innegabile e prioritaria la tutela del patrimonio idrico, ma ha chiesto delucidazioni sulla gestione e sulla definizione tecnica dei cosiddetti “pozzi perdenti”, il cui impiego risulterebbe vietato nelle zone di rispetto, e sulle corrette modalità di gestione dell’acqua piovana in tali aree. Sulla definizione di pozzo perdente è intervenuto anche il Sindaco di Pinzolo, Michele Cereghini,riferendosi ai bacini di accumulo per gli impianti di innevamento che risultano strategici per il turismo e in casi di penuria d’acqua potabile. Un’osservazione che la Provincia ha raccolto assicurando che in breve tempo sarà elaborata una definizione più puntuale di quali manufatti siano effettivamente vietati nelle zone in oggetto. Il Sindaco di Pergine, Roberto Oss Emer, si è concentrato sulla gestione del pregresso, e su come poter intervenire in futuro, per garantire la corretta regimazione delle acque meteoriche nelle zone di rispetto, rispettando le norme. Il Sindaco di Mezzolombardo, Christian Girardi, ha chiesto chiarimenti su direttive che appaiono in contraddizione rispetto a indicazioni di soli pochi mesi fa. Ha portato ad esempio la sua realtà, con condomini che insistono su aree di tutela e di come modifiche, con ulteriori scarichi, possano mettere in crisi la rete di condotte sotterranee che risulta sottodimensionata e di come il problema poteva risolversi con vasche a tenuta. IlSindaco di Mezzana, Giacomo Redolfi, è intervenuto evidenziando come ci sia la necessità di un approfondimento che riguardi in particolare la gestione dell’acqua e delle sorgenti utilizzate per l’innevamento artificiale delle piste da sci. Dalla Provincia è arrivata la disponibilità ad approfondire le osservazioni formulate dai sindaci, specificando che la delibera va vista, anche, come un invito ad alzare il livello di attenzione nei confronti della risorsa acqua. Girardi ha, quindi, chiesto il rinvio del parere per un approfondimento della materia.