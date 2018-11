ISTAT * MOVIMENTO TURISTICO IN ITALIA – Anno 2017: ” Il maggior numero di presenze È IN Veneto CON IL 16,5% , seguono L’alto adiGe (11,9%) ED IL trentino (4,2%) “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Nel 2017 le regioni con il maggior numero di presenze si confermano il Veneto (16,5% delle presenze complessive negli esercizi ricettivi italiani), il Trentino-Alto Adige (11,9%, con la Provincia autonoma di Bolzano al 7,7% e la Provincia autonoma di Trento al 4,2%), la Toscana (10,9%), l’Emilia-Romagna (9,5%) e la Lombardia (9,4%).

In queste cinque regioni si concentra il 58,2% delle presenze turistiche in Italia, pari a oltre la metà (51,6%) dei clienti residenti e a quasi due terzi (64,7%) dei non residenti (Prospetto 8).