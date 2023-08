DC – DEMOCRAZIA CRISTIANA * AMMINISTRATIVE TRENTINO:« ANCHE IL NOSTRO PARTITO IN CAMPO PER LE ELEZIONI DI OTTOBRE 2023 »

12.58 - sabato 19 agosto 2023

Elezioni Provinciali di ottobre – La “Dc” in campo. In vista delle ormai prossime elezioni provinciali scende in campo la rinnovata Democrazia Cristiana. Il primo appuntamento con la cittadinanza è per martedì 22 agosto alle 18 a Rovereto, nella Sala degli Specchi di corso Rosmini. La prevista conferenza-dibattito (trasmessa in diretta video streaming dall’Agenzia Opinione – ndr) verrà introdotta da Gianpiero Samorì, che il recente congresso svoltosi a Roma ha eletto vicesegretario nazionale vicario.

Seguirà l’atteso intervento di Francesca Donato, vicepresidente ed europarlamentare ben nota al pubblico televisivo per i suoi coraggiosi appelli alla trasparenza in occasione della campagna di vaccinazione di massa per il Covid. A chiudere il trentino Renzo Gubert, già presidente e senatore, un decano della sociologia che offre ancora oggi, sulle pagine dei quotidiani locali, acute analisi sull’evoluzione socio-culturale nelle nostre valli.