CARABINIERI * CATTEDRALE DI TRENTO: « DENUNCIATO CITTADINO RUMENO 50 ENNE, PER FURTO DI OFFERTE DEI FEDELI »

12.14 - mercoledì 23 agosto 2023

Nel corso della serata di ieri 22 agosto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno denunciato un cittadino rumeno, 50enne, già noto alle Forze di Polizia, in quanto resosi responsabile del furto di alcune offerte versate dai fedeli all’interno del Duomo cittadino.

Il tempestivo intervento dei militari è stato reso possibile anche grazie alla puntuale segnalazione rivolta ad una pattuglia che stava transitando nei pressi da parte di un turista straniero, il quale aveva notato lo strano comportamento dell’uomo: i Carabinieri sono dunque intervenuti immediatamente, rintracciandolo subito ancora all’interno del Duomo.

Nella circostanza il soggetto è stato così fermato proprio mentre stava cercando ancora di asportare del denaro lasciato all’interno delle cassette delle offerte mediante l’utilizzo di una asticella alla cui sommità aveva apposto del nastro adesivo.

Sottoposto a perquisizione personale, il fermato è stato trovato in possesso, inoltre, di quasi 60 euro, tra monete e banconote, tutte verosimilmente sottratte poco prima sempre all’interno del Duomo.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.