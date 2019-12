COMUNE DI AVIO (TN) * LAVORI A MASI D’AVIO: « DOMENICA 5 GENNAIO IL SINDACO SECCHI ED IL PRESIDENTE FUGATTI PRESENTI ALL’INAUGURAZIONE »

Si terrà domenica 5 gennaio 2020 ad ore 11.00 l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione del centro storico della frazione di Masi d’Avio.

Il programma prevede ad ore 10.00 la celebrazione della Santa Messa nella Chiesetta di Santo Stefano (visibile nella foto qui sotto), cui seguirà il saluto delle autorità e tra queste è atteso, oltre naturalmente al Sindaco Federico Secchi, anche il Presidente della provincia Maurizio Fugatti.

Invitate inoltre, oltre alle strutture comunali con il p.ind. Ivan Beber in testa, l’impresa appaltatrice la ditta Crimaldi S.R.L.; le imprese subappaltatrici Gottardi Franco e Pavimentazioni S. & G. (S.N.C.); la progettazione e direzione lavori con lo Studio Krej Engineering S.R.L., il coordinatore sicurezza geom. Claudio Iachelini e del frazionamento Geom. Stefano Zomer, per il rilievo planoaltimetrico geom. Raffaele Spagolla, l’azienda S. Leonardo che ha concesso, in fase di esecuzione dei lavori l’autorizzazione al passaggio veicolare su loro proprietà.