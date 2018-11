RIVEDI – REPLAY ‘ SERENO VARIABILE ‘ * RAI 2: ” OSVALDO BEVILACQUA CI CONDURRÀ LUNGO LA VIA DEGLI ASINI, TRA FAENZA E FIRENZE ” (LINK VIDEO)

Sereno Variabile. St 2018/19 In viaggio lungo la via degli Asini – 10/11/2018. A metà strada tra Faenza e Firenze, la cittadina di Brisighella, in provincia di Ravenna, è la protagonista della puntata di Sereno Variabile. Già Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e Città Slow, Brisighella è uno dei Borghi più belli d’Italia, ed è famosa per il suo particolare terreno e relativo micro-clima, dovuti alla presenza del gesso. Il borgo romagnolo, di origini medievali, sorge nel cuore della verde vallata del Lamone e del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Sarà proprio questo minerale il filo conduttore dell’intera puntata.

Osvaldo Bevilacqua ci condurrà alla scoperta di questo territorio attraverso un vecchio e romantico mezzo di locomozione: il treno a vapore. Prima tappa, arrivati a Brisighella, la via degli Asini, simbolo del lavoro dell’uomo legato all’estrazione e alla lavorazione del minerale. Sentieri e percorsi speleologici ci porteranno nelle viscere della terra attraverso le grotte del gesso. Il viaggio di Sereno Variabile ci porterà poi nel centro storico della cittadina, per assistere a una singolare sfida a suon di “mattarello” tra nonne, figlie e nipoti, per passare poi all’appuntamento con il tradizionale mercato settimanale.

Qui sapori e prodotti tipici domineranno la scena grazie alle numerose varietà di frutta locali, come pere e mele ormai “dimenticate”. Spazio all’oliva e all’olio di Brisighella Dop, alle camminate tra gli ulivi secolari, all’allevamento della Mora Romagnola, al folclore locale con la Banda del Passatore e le sue fruste, all’artigianato della stampa su tela, ai balli romagnoli e la piadina, e alle diverse bellezze monumentali, la Rocca, la Torre dell’Orologio, il Santuario del Monticino. Con Maria Teresa Giarratano andremo a Faenza alla scoperta di alcuni parchi pubblici e privati dove numerose specie di animali convivono con l’uomo, come ad esempio una colonia di cicogne che nidificano proprio in questo territorio.

