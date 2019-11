PD – TRENTINO E ALTO ADIGE-SüDTIROL * SENATRICE SEGRE: « DESIDERIAMO ESPRIMERE I NOSTRI PIù SENTITI SENTIMENTI DI VICINANZA, SOSTEGNO E SOLIDARIETà »

Senatrice Liliana Segre dal Partito Democratico del Trentino e dal Partito Democratico Alto Adige-Südtirol.

Desideriamo esprimere a nome di tutto il Partito Democratico del Trentino e dell’Alto Adige, i nostri più sentiti sentimenti di vicinanza, sostegno e solidarietà alla Senatrice Liliana Segre, costretta a vivere sotto scorta per le continue minacce.

200 messaggi offensivi web al giorno. Duecento. Troviamo inaccettabile che una Sopravvissuta al più grande Sterminio della Storia, una dei 25 bambini italiani scampati alla morte (su 726), testimone di quell’orrore, portatrice di valori, impegnata contro il razzismo perpetrato a chiunque venga ritenuto “diverso”, debba difendersi ancora in tempo di Pace.

E’ indecente che Salvini mostri falsa comprensione comparando vieppiù le minacce che riceve Liliana Segre a quelle da lui ricevute.

Della storia e della Testimonianza dei valori di Liliana Segre siamo e saremo sempre custodi e promotori.

Lei, come tutte le persone di origine ebraiche non sono e non saranno mai sole.

Alla senatrice chiediamo di portare avanti la battaglia contro l’odio e le discriminazioni, accettando la Presidenza della Commissione da Lei proposta.

La sosterremo sempre.

*

Lucia Maestri – Segretaria provinciale PD del Trentino

Alessandro Huber – Segretario provinciale Partito Democratico Alto Adige-Südtirol