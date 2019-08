soleo show * Miss Italia: « FIERA DI PRIMIERO – Miss Miluna Trentino Alto Adige È Martina Filippi, 18 anni di Pergine Valsugana, appassionata di ginnastica artistica » (foto)

Dopo un tour di oltre 15 tappe di selezioni provinciali svoltesi in tutta la Regione, siamo entrati nel vivo delle Finali Regionali del Concorso Nazionale di Miss Italia, diretto da Sonia Leonardi, presentatrice e regista, e sabato 3 agosto si è disputata la prima Finale Regionale per l’elezione di Miss Miluna Trentino Alto Adige nella bella località di Fiera di Primiero e precisamente nella accogliente Via Fiume, davanti al Municipio grazie alla sempre preziosa collaborazione del Comitato Fiera Insieme capitanato dal Presidente Antonio Stompanato e del Comune, con il Sindaco Daniele Depaoli che da ben 17 anni ospita con grande successo la serata.

Con inizio alle ore 21.15, 26 bellissime ragazze qualificate nel corso dell’estate e curate nel look dallo staff di Nicoletta di Nicky Beauty Saloon, in Via San Francesco 4 a Fiera di Primiero, specializzati anche in trattamenti tricologici, hanno sfilato in passerella a suon di sorrisi, con eleganti abiti da sera e con i tradizionali body Miluna, per conquistare la corona che ha portato la vincitrice alle prefinali nazionali di Venezia.

Madrina della serata è stata la bella Nicole Nietzch di Merano che proprio qui lo scorso anno ha vinto il titolo di Miss Equilibra ed è arrivata tra le 30 ragazze della diretta tv su LA7.

Molto apprezzato anche il momento di gioco con il pubblico offerto da Radio Dolomiti, dove è stato regalato un biglietto per due persone per il concerto di The Legend of Morricone ai giardini di Castel Trauttmansdorff del 22 agosto – Merano.

La vincitrice, oltre alla corona Miluna, offerta dalla gioielleria Bellotto, si è quindi aggiudicata il lasciapassare per le prefinali nazionali e formerà il gruppo delle 9 prefinaliste della nostra regione, che si qualificheranno nelle successive Finali di Gais, Andalo, San Vigilio di Marebbe, Cles, Folgaria, e Bressanone.

Ad aggiudicarsi la prima finale Regionale, vincendo il titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige è stata la timida ed emozionata Martina Filippi, 18 anni di Pergine Valsugana, appassionata di ginnastica artistica. Martina si era aggiudicata il diritto di accesso alle Finali, nella serata di selezione svoltasi ad Avio qualche giorno fa e partecipa al concorso assieme alla sua sorella gemella Giulia e a sua sorella maggiore Sara.

Per gli ottant’anni del Concorso, la finale nazionale verrà trasmessa il 6 settembre da Jesolo su RAI UNO in prima serata. Un grande ritorno sulla rete nazionale per celebrare un compleanno importante.

Miss Italia è un ottimo veicolo di promozione turistica, ma anche un’opportunità di lavoro per le numerose persone coinvolte nell’organizzazione e nel back stage, oltre ad essere un grande palco su cui potersi mettere in gioco e creare possibili occasioni lavorative.

La finalissima Regionale per eleggere Miss Trentino Alto Adige anche quest’anno sarà ospitata per il sesto anno in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 18 agosto. In questa attesissima serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione. Nel 2017 proprio a Bressanone vinse il titolo la bella Alice Rachele Arlanc, che divenne poi Miss Italia.

Sonia Leonardi, regista ed organizzatrice dell’intera Kermesse che si dice entusiasta di come sta andando la stagione: “Ringrazio di cuore le moltissime località che ci hanno ospitato con il consueto entusiasmo, credendo nelle grandi potenzialità dell’evento e dando la possibilità a tutte le persone coinvolte di sentirsi gratificate ed apprezzate: Belpiano, Trento, Mezzocorona, Levico Terme, Hotel Solea, Gais, Fiera di Primiero, Avio, Ortisei, Sarnonico, Andalo, Storo, Cles, San Vigilio di Marebbe, Folgaria, Canazei, Cortina sulla strada del Vino, Bar alla Spiaggia, Lagundo, e Bressanone per la Finalissima”.

La serata sarà promossa e seguita come sempre da tutti i media a cui va il nostro ringraziamento: l’Adige, il Trentino, Corriere del Trentino, Bazar e Trentino Mese, L’Adigetto.it, Rttr, Trentino Tv, la voce del Trentino, La Gazzetta delle Valli, Agenzia giornalistica opinione, e Radio Dolomiti.

Prossima finale regionale lunedì 5 agosto a Gais in cui assegneremo due titoli regionali: miss Sudtirol, titolo dedicato alle sole ragazze altoatesine e Miss Eleganza Trentino Alto Adige.

