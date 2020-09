VVF – VIGILI FUOCO VOLONTARI RIVA DEL GARDA (TN) * FRANA SS 45 BIS: « ALLE 19.15 IL CORPO è STATO ALLERTATO PER UNO SMOTTAMENTO CHE HA INVASO LA STRADA, POCO DOPO LA CENTRALE IDROELETTRICA » (VIDEO E FOTO)

Alle ore 19.15 il corpo di Riva del Garda è stato allertato per una frana che ha invaso la SS 45 bis poco dopo la centrale idroelettrica di Riva del Garda.

Subito la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni e si sono formate lunghe code. In questo momento è in corso sopralluogo del geologo della Provincia di Trento per verificare, sotto la luce della fotoelettrica piazzata a Punta Lido, lo stato della parete rocciosa.

Sul posto anche il sindaco di Sindaco di Riva del Garda (Tn), Adalberto Mosaner ed il primo cittadino di Limone sul Garda (Bs), Antonio Martinelli.

La strada rimarrà chiusa sicuramene fino a domani (sabato) mattina. Con le luci del giorno ci sarà un altro sopralluogo.

Credit immagini: “Vigili del Fuoco Riva del Garda”