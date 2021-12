RETE 4 – “ QUARTA REPUBBLICA “ * IL 20/12 ULTIMA PUNTATA: « LA STRETTA DI NATALE – MIMMO LUCANO – IL MISTERO DELLA MORTE DI DAVID ROSSI »

17:17 - 19/12/2021

Domani sera, lunedì 20 dicembre 2021, a “Quarta Repubblica”, il talkshow che Nicola Porro conduce ogni lunedì su Retequattro a partire delle 21.30, si affronteranno diversi temi a partire dalla stretta di Natale per famiglie e ristoranti. Inoltre, un reportage racconterà il punto di vista degli albergatori alle prese con le disdette delle prenotazioni e le storie di nuova povertà causata da quasi due anni di emergenza Covid-19.

Nel corso della puntata si analizzeranno anche le motivazioni della condanna in primo grado di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace e simbolo dell’accoglienza dei migranti, l’allarme per il diffondersi della violenza delle baby-gang, le occupazioni e la compravendita abusiva di case popolari.

Focus, inoltre, sui più recenti ed eclatanti casi di cronaca che coinvolgono esponenti della magistratura, a partire dall’inchiesta parlamentare sulla morte del responsabile della comunicazione di Banca MPS, David Rossi, avvenuta nel marzo del 2013.

Sui vari temi si confronteranno il direttore dell’Istituto Spallanzani di Roma Francesco Vaia, il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, il sociologo Nicola Ferrigni, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Tommaso Labate, Tobias Piller, Pietro Senaldi, Francesco Borgonovo, Francesca Fagnani, Daniele Capezzone e Hoara Borselli.

Come ogni settimana, non mancheranno gli interventi di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

“Quarta Repubblica” tornerà in onda dopo le festività, lunedì 10 gennaio 2022.